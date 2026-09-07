Giulini: “Felici? Mi auguro che non sia un crociato, ho un briciolo di speranza”

07/09/2026 | 20:58:55

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Cagliari contro il Lecce: “Stiamo portando avanti quello che già da un paio d’anni abbiamo iniziato a fare. Sono molto contento dell’esordio oggi di Sugamele, che ha iniziato molto bene con la Primavera, che oggi in assenza di Kevin Carlos e di Nzola è riuscito anche a ritagliarsi qualche minuto e ha fatto molto bene. Di questo ringrazio tutti coloro che hanno lavorato in passato, che lavorano quest’anno nel nostro settore giovanile, perché sicuramente una società come la nostra deve mettere in mostra i più bravi che ci sono sotto. Ed è stato bravo mister Pisacane oggi a dare qualche minuto a Sugamele. Mi dispiace tantissimo per l’infortunio di Felici. Mi auguro che non sia qualcosa di troppo grave. Dalla dinamica, io qualche speranza che non lo sia ancora ce l’ho. Oggi ero talmente teso per la partita di oggi che l’ho vista tutta in televisione, quindi l’ho visto bene, per fortuna. E ho ancora un briciolo di speranza che non sia un crociato sull’altro ginocchio. Da quel momento ci siamo un po’ disuniti, come avrete visto. È da lì che abbiamo iniziato un po’ a soffrire. È chiaro che dobbiamo essere bravi in futuro, quando siamo in vantaggio nell’ultimo quarto d’ora, soprattutto quando l’avversario ce lo consente, a chiudere le partite e a prenderci meno rischi”.

foto x cagliari