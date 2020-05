Giulini e l’accordo per il nuovo stadio: “E’ un passo decisivo”

Dopo che il Cagliari ha comunicato sul proprio sito ufficiale la firma con Sportium per il progetto definitivo sul nuovo stadio, il presidente dei sardi Tommaso Giulini ha commentato su Twitter: “Un passo decisivo di un’ambiziosa avventura chiamata #lanostraCasa”. Nel 2021, quindi, partirà la gara pubblica per l’assegnazione della concessione di realizzazione dell’opera e la presentazione del progetto esecutivo. La costruzione verrà ultimata in circa 2 anni dal suo inizio.

Un passo decisivo di un’ambiziosa avventura chiamata #lanostraCasa. pic.twitter.com/O8RKrxyEBe — Tommaso Giulini (@tommasogiulini) May 19, 2020

Foto: sito ufficiale Cagliari Calcio