Giulini: “Dobbiamo avere più fame. Mazzarri una delle poche certezze”

Il presidente Giulini ha commentato a Sky la sconfitta del Cagliari a Bologna: “Non abbiamo un organico da ultimo posto classifica, dobbiamo aggrapparci all’allenatore Mazzarri e risalire. La parola deve essere umiltà, ma anche lavoro e personalità. Sono i temi principali per aggrapparsi e venirne fuori. Dobbiamo avere più fame. Quest’anno non siamo andati in ritiro e stavolta per preparare l’Atalanta qualche giorno ci serve ma è una decisione che concorderemo con l’allenatore. Mazzarri? E’ una delle poche certezze alle quali ci dobbiamo aggrappare. Se abbiamo cambiato alla terza giornata è perché avevamo riscontrato dei problemi, non li abbiamo risolti ma a tratti – come contro la Roma – si è visto a sprazzi ciò che vogliamo. Il prossimo mercato é lontano, abbiamo tanti giocatori importanti fuori come Dalbert e Keita”.

FOTO: Sito Cagliari