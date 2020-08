Giulini: “Di Francesco? Feeling immediato, il suo curriculum parla chiaro”

Per il Di Francesco day è stato chiamato in causa, in conferenza anche Giulini che ha risposto ad alcune domande:

Ha già ritrovato l’entusiasmo per il progetto nuovo? E perché affidarlo a Di Francesco?

“Fin dal primo incontro abbiamo avuto subito feeling, credo sia l’allenatore adatto per cercare di costruire qualcosa di importante. Voglio anche approfittare per ringraziare di cuore Marcello Carli per i suoi anni trascorsi qui”.

Da chi e cosa riparte il Cagliari?

Giulini: “Ripartiamo dagli uomini che ho qui al mio fianco, credo sia scontato dire che il Cagliari riparta da Di Francesco: pochissimi hanno il suo percorso tra la semifinale di Champions League e l’esperienza al Sassuolo. Ripartiamo da questo e dall’organizzazione societaria, abbiamo portato il Cagliari a un alto livello del campionato italiano. La figura di Pierluigi sarà di raccordo con il settore giovanile e con la Primavera in particolare: è sopravvissuto (ride, ndr) a due anni sotto Cellino, altri due sotto Marino a Olbia, penso che possa sopravvivere anche a due anni con me. Ripartiamo da loro”.

La stagione è finita, il tempo per ricominciare è poco: ha già un piano per il mercato?

Giulini: “Abbiamo un parco giocatori importante, compreso chi torna dai prestiti: l’anno scorso la campagna acquisti è stata di grande livello, sul campo non è arrivata la risposta giusta. Penso si possa costruire tanto da chi già c’è, poi l’allenatore avrà delle richieste che la società cercherà di assecondare, nonostante il momento generale non sia certamente delle migliori”.