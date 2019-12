Giulini: “Cragno torna a gennaio, Pavoletti a marzo. Capitolo Nandez? Siamo tranquilli”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a margine di un evento organizzato dalla società sarda: “Ho sentito il professor Castagnoli che ha operato Cragno. Vi posso dire che potrebbe tornare a San Siro il 14 gennaio per la sfida con l’Inter in Coppa Italia. Pavoletti? Le ultime lastre – spiega ai microfoni di Sky – sono di ottimo auspicio. Lo attendiamo a metà marzo in gruppo con noi. Capitolo Nandez? Non abbiamo avuto alcuna comunicazione dal Tribunale per Nandez. Ho saputo dai media dell’udienza che ci chiama in causa. Siamo tranquilli”.

Foto: Cagliari sito ufficiale