Giulini conferma: “Accardi firmerà un triennale. Pisacane? A breve il rinnovo”

05/06/2026 | 21:59:14

Tommaso Giulini nella zona Mista dell’evento di sorteggio dei calendari della prossima stagione ha confermato l’approdo di Accardi, come vi abbiamo raccontato: “Pietro Accardi firmerà un triennale, gli faccio un grandissimo benvenuto e sono convinto che si troverà molto bene a Cagliari. Faccio un grande ringraziamento a Guido (Angelozzi, ndr) che ha svolto un enorme lavoro, ha portato a casa grandissimi colpi, a cominciare da Palestra che da noi si è consacrato e che purtroppo era in prestito secco. Cosa gli auguro? Di fare la scelta giusta. Pisacane? Firmerà a breve un rinnovo, siamo molto contenti di continuare con lui, di proseguire un percorso iniziato nel nostro vivaio, ha portato in prima squadra tanti ragazzi e siamo felici. Vogliamo continuare così, sono molto contento di accogliere di nuovo Max Canzi come Direttore del Settore giovanile, per lavorare ancora con i ragazzi sardi, con i giovani in generale, con gli italiani e magari portando nel tempo sempre più elementi alla nostra Nazionale. Siamo insieme al Como ai primi posti in Europa per utilizzo di Under 23, spero che loro prendano qualche italiano in più perché il nostro calcio ne ha bisogno. Berenbruck? Un centrocampista mancino che il nostro allenatore ha affrontato spesso con l’Under 20, credo che lo stimi e lo apprezzi, può essere un nome ma come tanti altri. Sarà poi il Direttore Sportivo a vedere con il Mister i profili più adatti per la nostra rosa, con l’obiettivo di migliorarci, dare tutto su ogni campo e fare il massimo. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi”.

Foto: Twitter cagliari