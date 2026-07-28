Giulini: “Caso Esposito? Si è sempre comportato alla grande. Non merita il trattamento delle ultime ore”

28/07/2026 | 10:13:56

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha spento le polemiche divampate nelle ultime ore in merito a un presunto adeguamento di contratto voluto da Sebastiano Esposito.

Ha, così, parlato all’Unione Sarda: “Da questa vicenda si è anche romanzato con dei video, se si vuole il bene del Cagliari bisogna soffiarci dietro. Queste esposizioni a noi hanno sempre dato molto fastidio. Siamo abituati a parlarne in casa, guardandoci negli occhi: siamo rimasti sorpresi da quello che è successo, Esposito come anche Caprile hanno dimostrato di tenerci tantissimo a questa maglia e di essere dei leader come Deiola e Zappa.

Hanno aderito a questo progetto con forza e anche oggi Esposito si è allenato alla grande. Questa squadra la vogliamo migliorare, per quello mi dispiace che succedano cose come quelle di ieri. Esposito si è sempre comportato alla grande e ha sempre dimostrato attaccamento a questa maglia: non merita il trattamento delle ultime ore”.

Foto: Instagram Esposito