Giulini: “Barella non è mai stato sul mercato, ora però Carli fisserà il prezzo”

Intervenuto durante il Workshop annuale del Cagliari, il presidente della società Tommaso Giulini ha avuto modo di parlare anche di mercato: “Barella? Appena arrivai al Cagliari chiesi a Matteoli se Nicolò aveva un contratto e mi rispose no. In poco tempo feci firmare il ragazzo. Con lui in squadra, Cragno e Pavoletti abbiamo tre fuoriclasse. Barella non è mai stato sul mercato. Se uno non lo è significa che non c’è una cifra reale. Adesso però il prezzo verrà fissato. A questo ci penserà ovviamente Carli”. Queste le parole riportate da calciocasteddu.it con uno spazio anche sulla crescita del club: “Atalanta, Torino e Sampdoria sono i club che vogliamo raggiungere in tempi mi auguro brevi”.

Foto: Zimbio