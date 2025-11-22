Giulini: “Abbiamo preso dei gol da polli. Accordo con gli americani? Ne parlavamo da un anno”

22/11/2025 | 19:08:25

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato in conferenza dopo il pareggio contro il Genoa: “Abbiamo preso due gol un po’ da polli e ci dispiace. Speravamo di sfangarla perché la vittoria manca da tanto. Speravo nei tre punti anche dopo la notizia di ieri, ma pazienza. Sono state due squadre che hanno combattuto. L’accordo con gli americani… Era da un anno che ne parlavamo con loro e sono contento di esser riuscito in questo accorto. Era da un anno che ne parlavamo con loro e sono contento di esser riuscito in questo accorto. Da oggi inizia una nuova era e sono contento di essere appoggiato da uno come Maurizio Fiori”.

