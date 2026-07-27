Giulini conferma: “Mercato? Interverremo rapidamente in difesa”

27/07/2026 | 23:06:35

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha fatto il punto sul mercato dei sardi. Ecco le sue parole a Il Cagliari in diretta: “Questa squadra la vogliamo migliorare, per quello mi dispiace che succedano cose come quelle di ieri. Esposito si è sempre comportato alla grande e ha sempre dimostrato attaccamento a questa maglia: non merita il trattamento delle ultime ore. In attacco siamo in tanti, con dei ragazzi che meritano una possibilità da Kingstone a Borrelli. Non è detto che non interverremo nelle prossime settimane, ma oggi è un reparto in esubero dove tutti i giocatori meritano una chance. Il reparto dove andremo a intervenire rapidamente sarà la difesa, dove abbiamo uno-due giocatori in uscita: sicuramente vedrete qualche innesto lì”.

Giulini conferma quanto detto poco fa, con il Cagliari in chiusura per il difensore Kofler del Sudtirol.

Foto: twitter Giulini