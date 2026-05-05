Giuliano Simeone: “Notte triste, ma dobbiamo rialzarci. Dispiace per Griezmann”

06/05/2026 | 00:14:12

Giuliano Simeone, attaccante dell’Atletico Madrid, ha commentato a Movistar l’eliminazione dalla Champions League in semifinale con l’Arsenal: “È una notte molto triste. Voglio ringraziare i tifosi che sono venuti qui, che hanno dedicato tempo e speso risorse per sostenerci. Non siamo riusciti a dar loro ciò che volevamo. Abbiamo sempre provato a dare il massimo, ma non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo, che era passare il turno. Siamo tristi e amareggiati, dobbiamo guardare avanti”.

Sull’addio di Griezmann: “Sappiamo che cosa ha dato al club e sono molto tristi, come qualsiasi tifoso dell’Atlético; lo sentono più di chiunque altro. È una notte difficile, ma bisogna rialzarsi e andare avanti”.

Foto: Instagram personale