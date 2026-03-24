Giuliano Simeone: “Io mai al Boca, sarebbe come andare al Real Madrid”

24/03/2026 | 21:00:30

Giuliano Simeone ha concesso un’intervista a Pollo Alvarez, nella quale si è soffermato sul suo futuro e allontanando la possibilità di vestire la maglia del Boca Juniors: “Se mi chiama Román? No, nessuna possibilità. Sarebbe come andare al Real Madrid: zero chance” ha detto il figlio di Diego allontanando dunque queste possibilità di mercato. Una stagione, quella del figlio del Cholo, da 26 presenze in Liga condite da tre reti, mentre in Champions ha vestito la maglia dei Colchoneros undici volte, andando a segno in due occasioni.

Foto: Instagram Giuliano Simeone