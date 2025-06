Giuli (Ministro per la Cultura): “San Siro? Verificherò la data esatta del vincolo”

26/06/2025 | 20:15:29

Il ministro per la Cultura, Alessandro Giuli, interviene sul futuro stadio di Milano. Rispondendo a un’interrogazione dell’onorevole Elena Sironi, del Movimento 5 Stelle, Giuli si è soffermato sul vincolo imposto sul secondo anello del Meazza, che scatterà dopo l’estate: “Verificherò tramite gli uffici competenti gli elementi che a detta degli interroganti farebbero risalire a prima del novembre 1955 l’utilizzo del secondo anello dello Stadio San Siro. Stante anche la vicinanza della data del compimento del settantesimo dalla costruzione, inviterò i medesimi uffici a fornire un parere definitivo, segnalando peraltro la necessità di stabilire in maniera univoca la data di decorrenza dei 70 anni. In particolare, per quanto concerne la questione del requisito di vetustà (70 anni) del secondo anello, il primo documento che ne attesta formalmente l’avvenuta ultimazione delle opere del contratto principale di realizzazione è il Verbale di collaudo provvisorio datato 10 novembre 1955. Pertanto, per poter avviare il procedimento di verifica dell’interesse culturale per il secondo anello è necessario attendere la data del 10 novembre 2025”.

Foto: twitter inter