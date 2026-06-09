Giuffredi: “Pio Esposito e Di Lorenzo vogliono restare nei loro club”

09/06/2026 | 17:27:39

Mario Giuffredi, agente di molti calciatori di Serie A, ai microfoni di Radio CRC ha parlato del futuro di alcuni suoi assistiti. “Pio Esposito è felice all’Inter, la sua volontà è quella di rimanere per molti anni. A Milano ha trovato un club che lo ha protetto e dove crescere”. Tante indiscrezioni anche sul futuro di alcuni Napoletani: “La volontà di Di Lorenzo è di restare a vita a Napoli. Nelle prossime settimane parleremo con la società per capire le loro intenzioni”. Possibilità anche per Marianucci di trovare più spazio nella stagione che verrà: “Manna ci ha fatto capire che con la difesa a 3 verrà usato maggiormente”. Infine su Vergara, dove tutto è nelle mani del Napoli: “Se il club preferirà venderlo, dipenderà solamente da loro, Antonio ha un talento cristallino”.

Foto. X Inter