Giuffredi: “Hysaj e la Juve, ecco la verità”

L’agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi ha parlato a Radio Marte del futuro del suo assistito rivelando un retroscena: “Dico solo che con Sarri era il miglior terzino in Italia ed Europa. L’ultimo anno di Maurizio sulla panchina del Napoli mi chiamò la Juventus, ma Elseid rifiutò l’ipotesi perché disse di voler vincere lo scudetto a Napoli”. Come raccontato qualche giorno fa il terzino albanese potrebbe essere un obiettivo della Juve con Sarri in panchina.

Foto: Twitter ufficiale Napoli