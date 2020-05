Giuffredi: “Di Lorenzo e Mario Rui? Trattiamo il rinnovo col Napoli. Hysaj pronto a partire”

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui e Elseid Hysaj, ha fatto il punto sui suoi assistiti ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Per Di Lorenzo e Mario Rui stiamo trattando il rinnovo con il Napoli. Coronavirus? Tante cose vengono fatte passare anche peggio di ciò che sono. Il calcio sarà sempre un mondo in cui girano tanti soldi. Si potrà soffrire un po’ di più l’anno prossimo, ma tra 3-4 anni non risentiremo ancora del Coronavirus. Il calcio è la terza azienda d’Italia, non credo che s’impoverisce. Hysaj? Abbiamo comunicato al Napoli, al presidente De Laurentiis, che non rinnoveremo il contratto. La volontà è quella di andare via. Gliel’abbiamo comunicato 15-20 giorni fa, ora è anche nell’interesse del Napoli cercare una soluzione per il giocatore, visto che poi andrà in scadenza. Poi in questo mercato strano possono esserci mille colpi di scena, quindi tutto potrebbe anche cambiare in corsa. Noi, però, la nostra volontà l’abbiamo comunicata a De Laurentiis”.

Foto: Napoli Twitter