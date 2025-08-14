Giuffredi conferma tutto: “Oristanio è un obiettivo del Torino”

14/08/2025 | 17:16:04

Mario Giuffredi, agente di Oristanio, ha parlato a Chiamarsi Bomber del futuro del suo assistito, confermando la nostra esclusiva del 27 giugno: “Il futuro di Oristanio, per quelle che sono le sue qualità, deve essere in Serie A: c’è stato e c’è tutt’ora un interesse da parte del Torino. Vedremo, da qui alla fine del mercato, come si evolverà la situazione. In ogni caso, l’avventura con il Venezia è giunta ai titoli di coda e stiamo lavorando per trovare una soluzione in Serie A. Politano? Per lui è arrivata un’offerta dall’Arabia oltre un anno fa: il Napoli ha dato la sua disponibilità a parlare del rinnovo e, allo stato attuale, stiamo discutendo della possibilità di un prolungamento contrattuale. La sua volontà è quella di rimanere e credo che non ci saranno problemi in tal senso”.

Foto: Instagram Oristanio