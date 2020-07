Giudice Sportivo, una giornata per Rabiot. Stop anche per Palacio

Il Giudice Sportivo, con il suo consueto comunicato, ha squalificata per una giornata di gara i diversi calciatori: Thorsby (Sampdoria), Stryger-Larsen (Udinese), Nandez (Cagliari), Palacio (Bologna), Rabiot (Juventus), Rincon (Torino), Rispoli (Lecce) e Rrahmani (Hellas Verona).

In più nella nota, viene riportata la diffida con ammenda di 5.000€ per Pradè, dirigente della Fiorentina e per il direttore sportivo del Lecce, Meluso, con ammenda di 3.ooo euro.

Foto: twitter Juve