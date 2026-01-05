Giudice sportivo, una giornata di squalifica per Marusic e Mazzocchi. Squalificati anche Hermoso, Mancini e Noslin

05/01/2026 | 17:01:46

Le sanzioni del Giudice sportivo dopo la 18esima giornata di Serie A. Una giornata di squalifica e ammenda di 5.000 euro per Marusic e Mazzocchi “per avere, al 42° del secondo tempo, affrontato fisicamente un calciatore avversario afferrandolo per il collo e spingendolo, generando pertanto un clima di tensione”. Salteranno la prossima giornata di campionato anche Noslin, per somma di ammonizioni, Mancini ed Hermoso, già diffidati e ammoniti contro l’Atalanta. Per la Roma ammenda di 20.000 euro “per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo che colpiva un Assistente a un piede, senza conseguenze lesive e, successivamente scoppiando a un metro di distanza, lo stordiva momentaneamente.”Ai giallorossi è stata inflitta anche un’altra ammenda di 4.000 euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco”. Ammende anche per Lazio, Verona, Genoa, Atalanta, Fiorentina, Inter e Parma.

Foto: Instagram Marusic