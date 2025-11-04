Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Malinovskyi e Ordonez. Un turno anche a Baroni

04/11/2025 | 16:19:07

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 10a giornata di Serie A.

Un turno di stop per Christian Nahuel Ordonez (Parma), espulso per doppia ammonizione, e per Ruslan Malinovskyi (Genoa), ammonito e già diffidato. Ammenda da 1.500 euro per Luca Ranieri, ammonito per proteste da capitano della Fiorentina. Per quanto riguarda gli allenatori, le proteste costano una giornata di squalifica a Marco Baroni (Torino) “per avere, al 45° del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, criticato in modo irrispettoso una decisone arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto ufficiale”.

Foto: sito Serie A