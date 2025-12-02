Giudice Sportivo, una giornata di squalifica ad Allegri. Ammenda per il Milan

02/12/2025 | 17:20:36

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 13^ giornata di Serie A: Massimiliano Allegri, espulso nel finale di Milan-Lazio, è stato fermato per un turno e non sarà quindi in panchina lunedì nel prossimo impegno della sua squadra in campionato in casa del Torino. Ecco la motivazione della squalifica per una giornata e dell’ammenda di 10 mila euro:

“SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00

ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una “on field review”, dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente l’Arbitro nell’area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria”.

Il Giudice Sportivo ha poi dato un’ammenda anche al Milan (5 mila euro) “per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato tre bottigliette di plastica, due bicchieri di plastica semipieni ed un accendino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Foto: sito Milan