Come riportato nella nota del Giudice Sportivo, vista l’espulsione di Saelemaekers nella gara di ieri contro il Napoli per doppia ammonizione, il giovane centrocampista del Milan è stato squalificato per una giornata. Theo Hernandez invece, visto il cartellino giallo, finisce nella lista dei diffidati così come così come Pulgar e Dos Santos della Fiorentina eDi Lorenzo del Napoli.

Foto: transfermarkt