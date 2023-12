Giudice Sportivo, una giornata a Osimhen e Politano. Chiusa per due giornate la curva del Verona

Sono arrivate le sanzioni del Giudice Sportivo dopo la 17a giornata di Serie A. Una giornata di squalifica per Osimhen e Politano. Chiusa per una giornata la curva del Verona. La squalifica sarà effettiva, visto che è stata revocata la sospensione del comunicato dello scorso 13 giugno. Il settore sarà dunque chiuso nelle prossime due gare casalinghe, la prima sabato contro la Salernitana e la seconda il 13 gennaio contro l’Empoli, in due sfide salvezza molto importanti per gli scaligeri.

Foto; twitter Napoli Oltre a Osimhen e Politano,due giornate di squalifica per Banda del Lecce, una anche per Fiorillo Makoumbou, Cambiaso, Duda, Mari, Villar e Poingracic.