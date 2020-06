Giudice sportivo: una giornata a Kucka. Squalificati altri sei calciatori

Dopo le gare del weekend, arrivano le decisioni del giudice sportivo in merito alla sanzioni e alle squalfiche: una giornata di stop, con 10.000€ di ammenda, per Juraj Kucka (Parma) “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere inoltre, al 39° del secondo tempo, assunto, in modo concitato, un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’Arbitro.” Un turno anche a Berni (Inter), Felipe (SPAL), Kumbulla (Hellas Verona), Malinovskyi (Atalanta), Pellegrini (Roma) e Veretout (Roma).