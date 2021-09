Giudice sportivo: un turno per Nico Gonzalez e Mihajlovic. Cori discriminatori, multa per l’Hellas Verona

Il giudice sportivo ha sanzionato l’Hellas Verona con 10mila euro di multa a causa dei tifosi che durante la sfida contro la Salernitana hanno intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

Per quanto riguarda i giocatori, è stato squalificato per una giornata Nico Gonzalez per doppia ammonizione ricevuta nella sfida tra Fiorentina-Inter. Squalifica per un turno anche per Sinisa Mihajlovic che ha contestato con veemenza una decisione arbitrale.

Foto: Twitter Fiorentina