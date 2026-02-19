Giudice Sportivo, un turno di squalifica ad Allegri e Nico Paz

19/02/2026 | 15:05:19

E’ stato reso noto il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo per quanto riguarda il recupero di ieri tra Milan e Como, gara disputata ieri.

La nota integrale: “Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione della gara disputata nel corso del recupero della quinta giornata ritorno i sostenitori della Società Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori”.

Nico Paz è stato fermato per un turno “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)”.

Tra i non calciatori invece sono stati fermati per un turno Massimiliano Allegri del Milan “per essere al 34° del secondo tempo, uscito dall’area tecnica per discutere con un dirigente della squadra avversaria” e Diego Perez Castillo del Como “per avere, al 34° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l’operato arbitrale generando un clima di tensione”.

Un turno anche al team manager del Como, Davide Cattaneo.

Foto: sito Mian