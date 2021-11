Giudice Sportivo, tre squalificati per un turno in Serie B

Dopo l’11^ giornata del campionato di Serie B, il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 2 novembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare dell’1 novembre 2021 – Undicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Pisa, Pordenone e Reggina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 3.000,00

BRUNETTA Juan Francisco (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, al 34° del primo tempo, a giuoco fermo, calciato con forza il pallone colpendo alla testa un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DI PARDO Alessandro (L.R. Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUCHEL Marcel (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE (PRIMA SANZIONE)

GORINI Edoardo (Cittadella): per avere, al 32° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, entrando sul terreno di gioco, urlato provocando una situazione di tensione tra i calciatori.