Giudice Sportivo, tre giocatori squalificati dopo Lazio-Torino

Tre giocatori sono stati squalificati dal Giudice Sportivo dopo Lazio-Torino di ieri, recupero valido per la 25a giornata di Serie A. I calciatori in questione sono stati fermati per un turno e salteranno la 38a e ultima giornata di campionato. Nello specifico, sono tre giocatori della Lazio che erano in diffida e sono stati ammoniti ieri: si tratta di Luis Alberto, Luiz Felipe e Pereira. Niente Sassuolo all’ultima, sono squalificati.

Foto: Twitter Lazio