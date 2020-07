Giudice Sportivo, stop per Hateboer. Carboni salta la sfida con la Lazio

Il Giudice Sportivo ha comunicato i verdetti ufficiali relativi alle squalifiche dopo le tre gare giocate ieri. Sono cinque i calciatori squalificati per un turno: Andrea Carboni del Cagliari salterà la trasferta di Roma, contro la Lazio. Hans Hateboer non ci sarà contro il Bologna.

Una giornata di squalifica per somma di ammonizioni per Sofyan Amrabat (Hellas Verona), Mitchell Dijks (Bologna), Gianmarco Ferrari (Sassuolo) e Hans Hateboer (Atalanta). Due giocatori sono entrati in diffida, ovvero Marko Rog (Cagliari) e Rafael Toloi (Atalanta).