Giudice sportivo, stangata per il ds del Benevento, Pasquale Foggia

Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia è stato squalificato dal Giudice Sportivo fino alla fine del campionato per le espressioni rivolte al VAR, Mazzoleni al termine di Benevento-Cagliari.

Foggia è stato squalificato fino al 25 maggio e multato di 10mila euro: “Per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto all’Arbitro espressioni gravemente offensive; per avere, successivamente, nello spazio antistante gli spogliatoi degli Ufficiali di gara, rivolto epiteti gravemente ingiuriosi all’Arbitro e al VAR, non percepiti dai medesimi soggetti (infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale); per avere infine, nel parcheggio interno dello stadio, mentre gli Ufficiali di gara si accingevano a uscire, rivolto al VAR, con atteggiamento intimidatorio, reiterate frasi irriguardose”.

Foto: Sito Foggia