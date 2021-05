Giudice sportivo: stangata per de Roon. Squalifiche anche per Morata e McKennie

È arrivata la stangata del giudice sportivo nei confronti di Marten de Roon, quattro giornate al centrocampista dell’Atalanta espulso nel finale della gara contro il Milan di ieri sera. Questa la motivazione: “Per avere, al 48° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito volontariamente la nuca di un avversario con un pugno, senza conseguenze lesive e, per avere, all’atto del provvedimento di espulsione, spinto leggermente con l’avambraccio il direttore di gara”.Ammenda anche di 10.000 euro per il giocatore.

Squalificati in totale 10 calciatori.

Si tratta di Behrami, Kyriakopoulos, Toloi, Bani, Freuler, Hetemaj, Lautaro Martinez, McKennie e Parolo.Squalificato per una giornata, inoltre, anche l’allenatore dell’Hellas Verona Ivan Juric, ammonito ieri sera al Diego Armando Maradona per la quinta volta in questo campionato.

Foto: Zimbio