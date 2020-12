Giudice Sportivo, stangata per Barak, in totale 6 gli squalificati. Un turno e multa anche a Foggia

Oltre a Lorenzo Insigne, il giudice sportivo ha fermato altri 5 giocatori dopo l’11a giornata di Serie A.

Stangata per Barak del Verona, che è stato appiedato per tre giornate, per aver, come si legge, al 49° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito violentemente con una pedata il ginocchio di un avversario a terra”.

Barak sarà costretto quindi a saltare le prossime partite contro Fiorentina, Inter e Spezia.

Squalificati altri 4 giocatori per un turno.

Si tratta di Pasquale Schiattarella (Benevento), Wilfried Singo (Torino), Julian Chabot (Spezia) e Manuel Locatelli (Sassuolo).

Fermato per un turno anche il direttore sportivo del Benevento: “Per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto ad un avversario un’espressione offensiva”. Per Pasquale Foggia anche cinquemila euro di multa.

Foto: Twitter Verona