Giudice Sportivo, sono 9 gli squalificati. Nessuna sanzione per Paratici

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 34ª giornata della Serie A. Sono ben 9 i calciatori squalificati che salteranno la 35ª giornata. Assenze pesanti come quella di Pierluigi Gollini dell’Atalanta, espulso contro il Sassuolo, e Gianluca Mancini che salterà la sfida contro il Crotone. Un turno di stop anche per Marlon (Sassuolo), Samu Castillejo (Milan), Igor (Fiorentina), Mohamed Fares (Lazio), Adrien Tameze (Hellas Verona), Hernani (Parma) e M’Bala Nzola (Spezia).

Ha ricevuto invece un’ammenda di cinquemila euro Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta: “Per avere, al 4° del secondo tempo, reagito in maniera plateale all’assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria colpendo con un calcio ad una sedia posta vicina alla propria panchina e aver inoltre rivolto espressioni insultanti a persone riconducibili alla Società avversaria presenti in tribuna che lo avevano provocato; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”. Cinquemila euro di multa anche per il Sassuolo: “Per non aver impedito che persone riconducibili alla propria Società ponessero in essere, per tutta la durata del secondo tempo, reiterate provocazioni nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria”. Nessuna sanzione per Paratici nonostante le richieste di Pier Paolo Marino.

Foto: Twitter personale