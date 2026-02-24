Giudice sportivo, sette squalificati. Ammende per Milan e Juventus

24/02/2026 | 16:03:16

A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo sono stati squalificati per un turno di campionato Elmusrati (Hellas), Ilkhan (Torino), Mina (Cagliari), Dodo (Fiorentina), Bastoni (Inter), Locatelli (Juventus), Walukiewicz (Sassuolo). Entrano nella lista dei diffidati Tiago Gabriel (Lecce), El Aynaoui (Roma), Saelemaekers (Milan), Troilo (Parma). Ammenda di € 20.000,00: al Milan a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell’inizio della gara e di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo. Ammende di 8mila euro per Como e Lecce, 5mila euro per Atalanta e Bologna. 3mila euro di ammenda alla Juventus.

foto x uefa