Giudice Sportivo Serie B, una giornata per Girma e Palmiero
02/03/2026 | 16:22:54
Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B in merito alle gare della 27ª giornata di campionato.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi oggetti di plastica di vario genere; Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi bicchieri di carta uno dei quali colpiva uno steward senza conseguenze lesive;
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANZARO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio della gara.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco alcune palle di carta;
CALCIATORI
Una giornata di squalifica è stata comminata a Natan Girma della Reggiana e Luca Palmiero dell’Avellino
Foto: sito Serie B