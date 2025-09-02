Giudice Sportivo Serie B, una giornata per due giocatori. Due giornate al tecnico dell’Entella
02/09/2025 | 12:55:35
Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da
Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 26
agosto 2025.
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
a) SOCIETA’
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata i
sostenitori delle Società Juve Stabia, Mantova, Pescara, Palermo, Spezia, Catanzaro,
Südtirol, Bari, Modena, Avellino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma
3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.
b) CGS
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1
lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della
gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l’Arbitro a ritardare l’inizio
della gara di circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo
tempo, lanciato un contenitore di cartone sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29,
comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo,
lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)
CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CAGNANO Andrea (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario.
FUSI Pietro (Padova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario.
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BIANCHI Giancarlo (Virtus Entella): per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali
di gara un’espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
d) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GEMMI Roberto (Empoli): per avere, al 22° del secondo tempo, contestato platealmente
l’operato arbitrale.
SCOGNAMIGLIO Gennaro (Reggiana): per avere, al 15° del secondo tempo, contestato
platealmente l’operato arbitrale.
