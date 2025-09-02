Giudice Sportivo Serie B, una giornata per due giocatori. Due giornate al tecnico dell’Entella

02/09/2025 | 12:55:35

Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da

Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 26

agosto 2025.

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,

con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di

gara:

a) SOCIETA’

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata i

sostenitori delle Società Juve Stabia, Mantova, Pescara, Palermo, Spezia, Catanzaro,

Südtirol, Bari, Modena, Avellino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma

3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore

materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le

circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle

Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,

lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.

b) CGS

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,

lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1

lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della

gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l’Arbitro a ritardare l’inizio

della gara di circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo

tempo, lanciato un contenitore di cartone sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29,

comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo,

lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)

CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAGNANO Andrea (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti

di un avversario.

FUSI Pietro (Padova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario.

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BIANCHI Giancarlo (Virtus Entella): per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali

di gara un’espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GEMMI Roberto (Empoli): per avere, al 22° del secondo tempo, contestato platealmente

l’operato arbitrale.

SCOGNAMIGLIO Gennaro (Reggiana): per avere, al 15° del secondo tempo, contestato

platealmente l’operato arbitrale.

