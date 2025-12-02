Giudice Sportivo Serie B, tre turni di squalifica a Radaelli del Mantova
02/12/2025 | 16:32:34
Il Giudice Sportivo della Serie B, ha reso note le decisioni dopo la 13A giornata del torneo cadetto. Ds segnalare tre turni di squalifica a Radaelli del Mantova.
CALCIATORI
Squalifica per tre giornate
RADAELLI Nicolò (Mantova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, inoltre, al 2° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, prima di abbandonare il terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.
Squalifica per una giornata
BANI Cristiano (Mantova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
BIRINDELLI Samuele (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
BRIGHENTI Nicolò (Catanzaro): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione)
MARCONI Ivan (Virtus Entella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione). MONTERISI Ilario (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PERROTTA Marco (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Foto: logo Serie B