Giudice Sportivo Serie B: tre giornate per Ben Kone

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B facenti riferimento al 27° turno di campionato. Maxi stangata per Ben Kone, centrocampista del Frosinone, che dovrà rimanere ai box per ben tre giornata “per avere, al 49° del secondo tempo, colpito con un pugno in voltodi un calciatore della squadra avversaria“. A seguire, invece, è la grande lista di calciatori che salteranno un solo turno di campionato: Barbieri e Castagnetti, entrambi della Cremonese, Brunori del Palermo, Candellone della Juve Stabia, Caporale del Cosenza, Cicconi della Carrarese, Di Chiara e Monterisi del Frosinone, Lapadula dello Spezia, Obaretin del Bari, Quagliata del Catanzaro, Riccio e Sibilli della Sampdoria. Per quanto concerne le società, invece, ammenda per il Cosenza, da 8.000 euro, per Bari e Spezia, da 4.000 euro, e per la Salernitana da 3.000 euro.

FOTO: Instagram Serie B