Giudice Sportivo Serie B, tre giornate di stop a Glik e Touré. Altri cinque giocatori squalificati

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 12a giornata del campionato di Serie B. Tre giornate di squalifica per Kamil Glik (Benevento) “per avere, al 25° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito volontariamente il ginocchio di un calciatore avversario”. Stessa sanzione per Idrissa Touré (Pisa) “per avere, al 15° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una gomitata al volto un avversario”. Un turno di stop, invece per Lucca e Nagy (Pisa), Benedetti (Cittadella), Di Chiara (Reggina), El Kaouakibi (Pordenone).

Ammenda di 3.000 euro per il Monza “per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bottiglia d’acqua”.

Foto: getty images