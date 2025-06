Giudice sportivo Serie B: tre giornate di squalifica per Stojanovic e una per Borini

16/06/2025 | 15:56:36

In riferimento alla gara di andata dei playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana, il giudice sportivo ha squalificato per tre giornate Petar Stojanovic (Salernitana) “per avere, al 53′ del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore della squadra avversaria, dopo averlo afferrato per il collo”. Un turno di stop per Fabio Borini (Sampdoria) e ammenda di 3mila euro alla Sampdoria.

Foto: Instagram Borini