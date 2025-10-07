Giudice Sportivo Serie B, stangata per Castori del Sudtirol (3 giornate)
07/10/2025 | 15:40:09
E’ stata pubblicato il referto del giudice sportivo di Serie B, inerenti le gare del fine settimana, valide per la 7a giornata. Stangata per mister Castori del Sudtirol (3 giornate di squalifica).
SERIE BKT Gare del 4-5 ottobre 2025 – Settima giornata andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
SOCIETÀ
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €3.000,00 BASTONI Simone (Cesena): per avere, al 42° del secondo tempo, proferito un’espressione blasfema e all’atto del provvedimento di espulsione rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione irriguardosa; infrazione rilevata da un Assistente.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMONIZIONE
BROSCO Riccardo (Pescara): ammonizione (Seconda sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CAPELLI Alessandro Juli (Padova): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete
KOFLER Raphael (Südtirol): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMONIZIONE E AMMENDA DI €5.000,00 CASTORI Fabrizio (Südtirol): ammonizione (Prima sanzione): per avere, inoltre, al 21° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale cercando il contatto fisico, rivolgendogli frasi irriguardose contenenti critica alla conduzione della gara gravemente irrispettose.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AQUILANI Alberto (Catanzaro): per avere, al 33° del secondo tempo, rivoto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarta Ufficiale.
RODRÍGUEZ DE PRADO David (Modena): per avere, al 35° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.
DIRIGENTI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
VISANI Matteo (Cesena): per avere, al 42° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica contestato con veemenza una decisione arbitrale, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BERTOLUZZA Emiliano (Südtirol): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito un’espressione blasfema. DI MAIO Giuseppe (Juve Stabia): per avere, al 37° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.
