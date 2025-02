Giudice Sportivo Serie B: squalifica e ammenda per Rasmussen, multa per la Juve Stabia

È stato emesso il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo, Ines Pisano, in merito al 25° turno di Serie B. Per Rasmussen non arriva solo la giornata di squalifica, ma anche un’ammenda di 5.000,00 euro, mentre per Battistella, Ciofi, Floriani Mussolini, Folino, Mazzocchi, Pierobon e Rus semplicemente un turno di squalifica. Anche tra gli allenatori ci saranno coloro che, nella prossima giornata di Serie B, non potranno seguire la squadra dalla panchina: Musso e Viali. Le stangate arrivano anche per le società, con la Reggiana che dovrà pagare un’ammenda di 1.500,00 euro, il Cosenza e il Bari di 2.500,00 euro, mentre la Juve Stabia di ben 10.000,00 euro.