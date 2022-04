Giudice Sportivo Serie B, sono dieci gli squalificati: le decisioni

Il Giudice Sportivo, come di consueto dopo un turno di Serie B, ha reso noti gli aggiornamenti disciplinari relativi al campionato cadetto. Sono dieci gli squalificati a seguito del trentaduesimo turno, come apprendiamo dal sito ufficiale della Lega B: “Il Giudice sportivo, dopo la 32a giornata della Serie BKT ha fermato dieci giocatori, tutti per un turno: CRESCENZI Alessandro (Cremonese), ANGELLA Gabriele (Perugia), BA Abou Malal (Alessandria), BIANCHETTI Matteo (Cremonese), COTALI Matteo (Frosinone), DEL PRATO Enrico (Parma), FAGIOLI Nicolo (Cremonese), GATTI Federico (Frosinone), MONTALTO Adriano (Reggina), SANTORO Simone (Perugia)“.