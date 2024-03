Giudice Sportivo Serie B: nove gli squalificati. Multe per Bari e Modena

Archiviata la ventinovesima giornata del campionato di Serie B, ecco le decisioni del Giudice Sportive. Saranno ben nove i calciatori che non prenderanno parte al trentesimo turno del campionato cadetto: Huard (Brescia), Strefezza (Como), Vigorito (Como), Di Chiara (Parma), Felici (FeralpiSalò), Nielsen (Como), Quaranta (Ascoli), Tait (Sudtirol) e Zuccon (Cosenza).

Di seguito la nota ufficiale:

“Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 12 marzo 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare dell’8- 9-10-11 marzo 2024 – Decima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETA’

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BARI

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. MODENA

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HUARD Matthieu Emmanu (Brescia): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Como): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

VIGORITO Mauro (Como): per avere, al 25° del secondo tempo, dalla panchina rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DI CHIARA Gian Luca (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

FELICI Mattia (Feralpisalo’): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NIELSEN Oliver Abildgaa (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

QUARANTA Danilo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TAIT Fabian (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZUCCON Federico (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)”.

Foto: Serie B Instagram