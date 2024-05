Giudice Sportivo Serie B: multa a Iemmello dopo Catanzaro-Brescia

Nessuno squalificato dopo la sfida del primo turno dei play off di Serie B fra Catanzaro e Brescia che ha visto i calabresi avanzare in semifinale dove domani sfideranno nella gara d’andata la Cremonese. L’unica decisione del Giudice Sportivo, in base alle risultanze arbitrali, è infatti una multa di mille euro (più ammonizione) per Pietro Iemmello, attaccante dei giallorossi, per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, una sanzione aggravata poiché capitano della squadra.

Foto: sito Catanzaro