Giudice Sportivo Serie B: lancio di seggiolini tra tifosi. Multe salate per Palermo e Brescia

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B in merito alla 38ª e ultima giornata della stagione regolare. Ammenda da 15mila euro al Palermo dopo la gara contro il Brescia “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato seggiolini divelti verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, in relazione alla gravità del fatto potenzialmente pericoloso; per avere, inoltre, lanciato un petardo e due fumogeni sul terreno di giuoco che causava l’interruzione del giuoco per pochi secondi”, mentre per il club lombardo la sanzione è di 8mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato seggiolini divelti verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, in relazione alla gravità del fatto potenzialmente pericoloso”.

Sanzioni amministrative anche per Perugia (7mila), Pisa (3mila), Ternana (1.500) e Frosinone (mille).

Foto: logo Serie B