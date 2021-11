Giudice Sportivo Serie B, due giornate a Cerri e Viviani. Altri quattro giocatori squalificati

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 13a giornata del campionato di Serie B. Due giornate di squalifica per Alberto Cerri del Como “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione); per avere, inoltre, al termine della gara, rivolto un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara”. Stessa sanzione per Federico Viviani della Spal “per avere, al 43° del secondo tempo, rivolto per due volte al Direttore di gara un’espressione irriguardosa”.

Adorni (Cittadella), Burrai (Perugia), Falasco (Pordenone) e Sorensen (Ternana) gli altri squalificati.

Foto: Twitter Serie B