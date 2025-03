Giudice Sportivo Serie B, 9 squalificati. Pesante ammenda alla Juve Stabia

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 18 marzo 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 14-15-16 marzo 2025 – Undicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETA’

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere, al termine della gara, omesso di impedire l’ingresso sul terreno di giuoco di una persona non in distinta che minacciava i calciatori e dirigenti della squadra avversaria; per avere, inoltre, per tutta la durata del secondo tempo, anche dopo i ripetuti richiami del Direttore di gara, continuato a ritardare la ripresa del giuoco per la mancanza dei palloni.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco numerose bottigliette e, nel recinto di giuoco, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerose bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 3° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARRAS Manuel (Reggiana): per avere, al 26° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco dalla panchina, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un Assistente.

NIANG Mbaye (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PAOLETTI Flavio (Mantova): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

PRASZELIK Mateusz Jakub (Sudtirol): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

OLIANA Filippo (Carrarese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAVAN Nicola (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TSADJOUT Frank (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VERRE Valerio (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VIGNALI Luca (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ROSSI Andrea (Modena): per avere, al 49° del secondo tempo, abbandonando la panchina aggiuntiva, rivolto ad un raccattapalle un epiteto insultante.

Foto: sito Serie B