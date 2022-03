Giudice sportivo Serie B, 9 squalificati. Per Mensah 3 turni di stop

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 3 marzo 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare dell’1-2 marzo 2022 – Ottava giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MENSAH Davis (Pordenone): per avere, al 35° del secondo tempo, dopo uno scontro di giuoco, con il pallone lontano, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FERRARINI Gabriele (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PARIGINI Vittorio (Como): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADORNI Davide (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CAMPORESE Michele (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

CHARPENTIER Gabriel Andre (Frosinone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

HERMANNSSON Hjortur (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MACHIN DICOMBO Jose (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VISENTIN Santiago Guido (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

