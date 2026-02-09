Giudice Sportivo Serie B, 9 squalificati per la prossima giornata
09/02/2026 | 17:43:01
Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 23ª giornate di Serie B.
Sono nove i giocatori fermati per un turno:
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GUIU VILANOVA Bernat (Virtus Entella): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BETTELLA Davide (Pescara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
CAPELLI Alessandro Juli (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CASTAGNETTI Michele (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DALLA VECCHIA Marco (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MERKAJ Silvio (Südtirol): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
MISSORI Filippo (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
OYONO OMVA TORQUE Anthony Henri (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ZAMPANO Francesco (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Foto: sito Serie B